Sesa libera presença de público na Arena Castelão para Fortaleza x Flamengo

Será disponibilizada 10% da capacidade do estádio e os protocolos utilizados no jogo contra o Atlético-GO serão mantidos; clube deve abrir check-in ainda na manhã dessa sexta, 8

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Ceará (Sesa) confirmou, na manhã desta sexta, 8, a liberação de público na Arena Castelão para a partida do Fortaleza contra o Flamengo, válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Sobre o assunto Fortaleza registra público total de 2.785 torcedores no Castelão diante do Atlético-GO

Torcida cumpriu todos os protocolos no primeiro evento-teste do Castelão, diz Sesa

Sesa elogia 2º evento-teste no Castelão e vê com otimismo chance de aumento da capacidade

Será disponibilizada 10% da capacidade do estádio — cerca de 6.200 torcedores — mantendo os mesmos protocolos de higiene da partida contra o Atlético-GO. Clube deve abrir o check-in para os torcedores ainda nessa manhã de sexta, 8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No confronto contra o Atlético-GO, partida que marcou o retorno do torcedor tricolor após 570 dias, 2.785 torcedores estiveram presentes no estádio.

Fortaleza x Flamengo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão.

Tags