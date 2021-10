Titi fala sobre cobrança da torcida e momento de instabilidade do Fortaleza

O zagueiro Titi, do Fortaleza, participou nesta terça-feira, 5, de entrevista coletiva e comentou sobre a cobrança da torcida e do momento de instabilidade da equipe. Nos últimos oito jogos na Série A, o Tricolor só venceu uma partida e chega para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, 6, no Rio de Janeiro, após perder em casa por 3 a 0 para o Atlético-GO.

"A cobrança do torcedor vem muito do que a gente já apresentou durante a temporada. A gente vem fazendo bons jogos, construindo bons resultados. Infelizmente, no último jogo, a gente não conseguiu transformar o bom momento na partida em gols. Isso nos trouxe instabilidade na partida. A cobrança do torcedor é isso em relação aquilo que a gente apresentou durante o campeonato todo", afirmou o zagueiro.

A oscilação, segundo o defensor, é algo natural num campeonato de alto nível como o Brasileirão. Ele aproveitou para ressaltar os resultados importantes do Leão, que segue no G-4 da Série A e é semifinalista da Copa do Brasil.

"Isso aconteceu com o Fortaleza e irá acontecer com outras equipes que já passaram por esse momento. Mas a gente tem que enfatizar o bom momento que vem vivendo com posição de Libertadores. Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Isso tudo nos dá tranquilidade para continuar o trabalho. É claro que temos que vencer os jogos e fazer bons jogos em nível de volume de jogo para que com isso a gente tenha para continuar brigando por posição da Libertadores e chegar na tão sonha final da Copa do Brasil", disse Titi.

O Fortaleza ocupa a quarta colocação da Série A com 36 pontos. O Fluminense está em oitavo com 32. As equipes se enfrentam às 21h30min desta quarta, no Maracanã.

