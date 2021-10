"Sorrindo com os olhos para não tirar a máscara", diz torcedora do Fortaleza na volta ao Castelão

15:41 | Out. 02, 2021

Priscilla Moreira destaca protocolos estabelecidos para a volta do público em evento-teste, e Iuri Pinheiro relata viagem de Belo Horizonte a Fortaleza para marcar presença

De volta ao estádio após 570 dias, os torcedores do Fortaleza não escondem a emoção por marcar presença na Arena Castelão para o jogo diante do Atlético-GO, neste sábado, 2, às 17 horas, pela 23ª rodada da Série A.

Os tricolores Iuri Pinheiro e Priscilla Moreira, que têm um canal no YouTube dedicado ao clube, comemoram o retorno à praça esportiva. Iuri, inclusive, viajou de Belo Horizonte para a capital cearense para estar presente na partida.

"Já dá para escutar o som, a emoção vai chegando 570 dias depois. Encarei 2.500 quilômetros, obviamente de deslocamento aéreo, de BH para Fortaleza. Não é só futebol. É paixão, transcende qualquer sentimento. É muita emoção", destacou o torcedor.

"Estamos sorrindo com os olhos, não podemos tirar a máscara, vamos seguir todos os protocolos. Desde a entrada, a gente percebeu que está tudo sendo cumprido com rigidez, com segurança para poder estar aqui", ressaltou a torcedora.

Em respeito ao decreto estadual que permite eventos-teste com público no Gigante da Boa Vista, o Fortaleza disponibilizou 6.200 lugares para o embate contra o Dragão: 5 mil para sócios, mil para venda de ingressos e 200 para camarotes. O protocolo da Secretaria da Saúde (Sesa) prevê proibição de venda de bebidas alcoólicas, imunização plena contra Covid-19 (duas doses ou dose única da vacina) e uso de máscaras cirúrgicas, PFF2 ou N-95.

Com informações de Brenno Rebouças

