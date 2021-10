Fortaleza x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 2 de outubro (2/10), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Sobre o assunto Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-GO fez quase 60% dos gols na Série A como visitante

Ángelo Henríquez prega cautela para o confronto entre Fortaleza e Atlético-GO

Sesa aprova protocolo e confirma presença de público em Fortaleza x Atlético-GO

O Fortaleza acumula dez vitórias, seis empates e seis derrotas no campeonato e ocupa a 3ª colocação na tabela com 36 pontos no começo da rodada. Já o Atlético-GO ocupa a 12ª colocação com 27 pontos somados em 21 jogos, totalizando seis vitórias, nove empates e seis derrotas no certame.

Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir à transmissão ao vivo

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021

Fortaleza x Atlético-GO

Provável escalação:

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Matheus Jussa; Robson e Ángelo Henríquez. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-GO

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Brian Montenegro e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Souza

Arbitragem

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa e Fernando Gomes da Silva

VAR: Caio Max Augusto Vieira



Quando será Fortaleza x Atlético-GO

Hoje, sábado, 2 de outubro (2/10), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Atlético-GO

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

