Venda de ingressos e check-in de sócios para Fortaleza x Atlético-GO começa às 8 horas

Secretaria da Saúde do Estado liberou a presença de 10% do público na partida, como evento-teste da retomada da torcida ao Castelão

Após a Secretaria da Saúde do Estado liberar a presença de público para a partida contra o Atlético-GO, o Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira, 30, detalhes sobre a venda de ingressos e check-in para sócios-torcedores para acesso às limitadas entradas para a partida. Ambos os processos começam às 8 horas desta sexta-feira, 1º, na véspera do confronto, e ocorrem de forma exclusivamente on-line.

Em relação ao check-in, os torcedores poderão garantir sua vaga no estádio prioritariamente de acordo com o tipo do seu plano. Sócios das modalidades Conselheiro, Proprietário e Leão do Pici serão os primeiros a poder retirar os ingressos, às 8 horas. Na sequência, o check-in também abre para os planos Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera.

Já os ingressos vendidos de forma avulsa, pelo site Bilheteria Virtual, variam entre R$ 42 e R$ 231, de acordo com o setor do estádio. No total, haverá apenas 10% da capacidade do estádio que será utilizada, totalizando 6.200 lugares disponíveis. Destes, serão Serão 5 mil lugares para sócios, mil para venda avulsa e outros 200 ingressos vendidos para camarotes.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, pediu ao torcedor “todo o cuidado” para o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos para o público. “Voces sabem que é importante o distanciamento social e o uso da máscara o tempo todo durante o jogo. É possível sim assistir o jogo todo com a máscara”, enfatizou.

Para assistir a partida, tanto para garantir o check-in como para comprar os ingressos, é necessário fazer o cadastro do cartão de vacinação constando duas doses ou dose única contra a Covid-19. Os torcedores precisarão realizar o download do cartão em PDF por meio do aplicativo Conecte SUS e fazer upload na área do sócio ou no site da Bilheteria Virtual.

Veja o passo a passo para comprovar as duas doses da vacina

- Baixe o aplicativo ConecteSUS;

- Faça login ou crie uma conta;

- Vá em HISTÓRICO, clique em CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL;

- Salve o arquivo em PDF;

- Acesse sociofortaleza.com.br e faça seu login;

- Em sua área de sócio(a), selecione CLIQUE AQUI PARA CADASTRAR A CARTEIRA;

- Em INCLUIR DOCUMENTOS, selecione o sócio e, em título de documento, escolha CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE;

- Selecione o arquivo em PDF e clique em SALVAR.

Horário do check-in

Venda de ingressos



Por meio do site da Bilheteria Virtual, a partir das 8 horas

Preços:



Inferior Norte Meia - R$ 42,00

Inferior Sul Meia - R$ 42,00

Superior Sul Meia - R$ 52,50

Superior Central Meia - R$ 63,00

Bossa Nova Meia - R$ 78,75

Inferior Norte Inteira - R$ 84,00

Inferior Sul Inteira- R$ 84,00

Superior Norte Inteira - R$ 105,00

Superior Sul Inteira - R$ 105,00

Premium Meia - R$ 115,50

Superior Central Inteira - R$ 126,00

Bossa Nova Inteira - R$ 157,50

Premium Inteira - R$ 231,00

Colaborou André Bloc

