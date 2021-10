Fortaleza lançará camisa alusiva ao Outubro Rosa

Novo manto do Tricolor do Pici será lançado nesta sexta-feira, 1º, e faz homenagem à iniciativa que promove a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama

O Fortaleza lançará nesta sexta-feira, 1º, uma camisa alusiva ao Outubro Rosa, movimento que busca a conscientização das pessoas a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. O evento acontecerá às 18 horas, na loja do clube no Shopping Via Sul, e contará com a presença da diretoria, de líderes de torcida e dos mascotes Juba e Stella.

O novo manto do Tricolor do Pici estará disponível nos modelos masculino e feminino. De acordo com o Fortaleza, parte da renda com a venda das camisas será revertida para grupos que fazem parte do movimento Outubro Rosa. Os sócios torcedores do clube terão descontos de até 15%.

Esta não é a primeira vez que o Fortaleza faz campanhas em alusão ao movimento. Em 2020, além de disponibilizar uma nova camisa para venda, o clube lançou a mascote Stella, que passou a acompanhar o tradicional mascote Juba nos jogos do time. No anterior, o goleiro Marcelo Boeck foi o escolhido para apresentar o uniforme de goleiro em homenagem à campanha.

