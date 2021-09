Romarinho volta aos treinos no Pici, mas segue como dúvida para o jogo entre Fortaleza e Sport

Além de Felipe, que voltou a treinar normalmente com o grupo durante a semana, o Fortaleza poderá ter o retorno do atacante Romarinho para enfrentar o Sport-PE, domingo, na Arena Pernambuco. O camisa 20 deixou o departamento médico e já trabalha em campo, mas ainda é tratado como dúvida.

No último boletim médico divulgado pelo clube, Romarinho foi diagnosticado com uma tendinite no tornozelo esquerdo e ficou de fora da partida contra o Internacional. O atleta já tratava da lesão e seguiu a recuperação nesta semana. Na quinta-feira, 23, ele voltou a treinar normalmente com o elenco.

Como o atacante ficou alguns dias parado, no entanto, a comissão técnica ainda delibera se ele vai viajar com a delegação tricolor para Recife. Se a opção for por relacionar Romarinho, será o terceiro retorno com o qual o técnico Vojvoda contará, já que Felipe deve voltar e Tinga também está novamente à disposição, após cumprir suspensão.

Quem está fora do jogo mesmo é o atacante David, expulso contra o Internacional. Diante disso, a provável escalação do Fortaleza para encarar o Sport forma com Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Éderson, Felipe, Lucas Lima, Crispim; Robson e Wellington Paulista.

O duelo de Leões é válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro.



