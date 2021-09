CBF oficializa data e horário do sorteio da ordem dos mandos das semifinais da Copa do Brasil

A CBF divulgou oficialmente a data e o horário do sorteio da ordem dos mandos de campo da fase semifinal da Copa do Brasil. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 22, na sede da entidade, às 15 horas, e contará com transmissão ao vivo pela CBF TV.

A primeira informação, extraoficial, era de que o sorteio aconteceria no dia 23, mas a CBF confirmou a data correta no fim da tarde desta sexta-feira, 17, em seu site oficial.

Os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil são Athletico-PR x Flamengo e Fortaleza x Atlético-MG. As datas previstas para os jogos de ida e volta são 20 e 27 de outubro. O sorteio definirá quem fará o segundo e decisivo jogo em casa.

Evento-Teste

O jogo entre Fortaleza e Atlético-MG no Castelão é cotado para receber público, como evento-teste. O Governo do Ceará anunciou que um jogo será escolhido para que se teste o protocolo de retorno das torcidas, ocupando a capacidade de 10% da praça esportiva.

A Federação Cearense de Futebol, que é quem vai apontar o jogo, ainda não tem uma definição de qual será, mas o duelo da Copa do Brasil é favorito devido ao critério da CBF.

A entidade máxima do futebol brasileiro permite público nos jogos do torneio nacional desde que isso aconteça na ida e na volta. Já na Série A, existe um acordo entre a maioria dos clubes para só retornarem as torcidas aos estádios quando todos tiverem essa mesma condição (e nem todos os Estados têm prazos definidos para essa liberação).

Dessa forma, para que o jogo entre Fortaleza e Atlético-MG seja escolhido como evento-teste, é necessário que Belo Horizonte permita público no jogo a ser realizado no Mineirão. A prefeitura da cidade já fez um evento-teste, em um jogo do Atlético-MG, mas não aprovou e recuou da decisão de abrir os portões. Acontece, no entanto, que o diálogo já foi aberto e um outro teste, com outro protocolo, poderia ser autorizado. Nos bastidores, os clubes se mexem para isso.



