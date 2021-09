Após derrota para o Atlético-MG, Fortaleza perde invencibilidade contra o G-4 da Série A

O Fortaleza foi derrotado em 2 a 0 pelo Atlético-MG na tarde deste domingo, 12, no Castelão. Os gols da partida foram marcados por Zaracho e Alonso, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Leão chega a cinco jogos sem vitória na Série A do Brasileirão.

Com a própria derrota e vitória do Flamengo diante do Palmeiras, o Tricolor do Pici cai para a 4ª posição na tabela. Já o time mineiro se consolida na liderança do torneio com 42 pontos.

O Fortaleza entra em campo novamente nesta quarta-feira, 15, às 21h30min, quando enfrenta o São Paulo no Castelão pelo jogo de volta das quartas de final da Copa de Brasil. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2 no Morumbi. Pelo Brasileirão, o time comandado por Vojvoda joga a 21ª rodada no próximo domingo, 19, às 11 horas, no Beira-Rio.

O JOGO - Os minutos iniciais do jogo entre Fortaleza e Atlético-MG foram de bastante cautela. Embora os times jogassem bem, o primeiro lance ofensivo perigoso da partida só ocorreu aos 10 minutos, quando Mariano cruzou a bola para a área, mas o zagueiro Benevenuto fez o corte de cabeça. Dois minutos depois, o Fortaleza teve uma falta perigosa na entrada da grande área. Na cobrança, a bola cobrada por Crispim desviou e foi em direção ao gol, mas Éverson fez grande defesa.



Após as chances iniciais criadas pelas equipes, o embate se tornou mais disputado. Aos 14 minutos, em contra-ataque e livre de marcação, Vargas subiu pela direita e levou perigo ao gol de Felipe Alves. Na finalização, a bola desviou na marcação do Tricolor do Pici e bateu na rede pelo lado de fora.

O principal problema do Fortaleza era quanto aos passes errados, enquanto o Atlético-MG pecava mais nas finalizações. Após os 30 minutos, com as linhas mais adiantadas, o Leão até chegou a criar mais chances nos acréscimos da primeira etapa, mas foi ao intervalo sem balançar as redes do Castelão.

No início da segunda etapa, quem conseguiu mandar a bola para dentro do gol foi o Atlético-MG. Aos três minutos, o time mineiro chegou ao ataque pela direita com Nacho. Com espaços dados pela marcação do Leão, ele tocou para Hulk, que mandou para Vargas. Vargas trabalhou com Zaracho, que abriu o placar no Castelão.

Após a desvantagem, o Tricolor chegou a assustar a meta de Éverson com uma bola lançada por Lucas Crispim. No ataque, Robson recebeu, mas não conseguiu dominar para finalizar sem que antes a bola batesse no próprio braço. Vojvoda promoveu mudanças no ataque, tirando Robson e colocando Igor Torres, mas a substituição não fez com que o Leão melhorasse ofensivamente.

Aos 23 minutos, Alonso ampliou para o Galo. Após cobrança de escanteio, ele cabeceou para o fundo das redes de Felipe Alves. Insatisfeito com a atuação do Leão, Vojvoda seguiu promovendo mudanças, colocando Matheus Vargas no lugar de Matheus Jussa e Edinho na vaga de Yago Pikachu. Num outro momento, o técnico argentino colocou Romarinho e Wellington Paulista e tirou Lucas Lima e David de campo. As mudanças não foram suficiente para que o Leão conseguisse alcançar uma virada.

