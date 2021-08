Fortaleza e São Paulo chegam ao terceiro empate consecutivo pela Copa do Brasil

Se houver vencedor no tempo regulamentar do jogo de volta das quartas de final do torneio, em setembro, no Castelão, este classificará diretamente para a semifinal e vai faturar R$ 7,3 milhões

Fortaleza e São Paulo empataram mais uma vez em duelo válido pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 25, no Morumbi. O placar de 2 a 2, foi a terceira igualdade em três partidas disputadas pelos dois tricolores no torneio nacional. O tira-teima será no dia 15 de setembro, no Castelão, no jogo de volta da fase quartas de final.

Leão e Soberano se encontraram pela primeira vez na Copa do Brasil no ano passado, na fase oitavas de final. A primeira partida aconteceu no Castelão e terminou empatada em 3 a 3. Tinga, David e Gabriel Dias, então atleta do Fortaleza, marcaram para os cearenses, enquanto Brenner, duas vezes, e Luciano, foram os autores dos gols do São Paulo

No jogo de volta, no Morumbi, os dois times ficaram no 2 a 2, com tentos marcados por Roger Carvalho e David para o Leão e Brenner, duas vezes, para o time paulista. Devido aos dois resultados iguais, o classificado para as quartas de final foi definido nas cobranças de pênalti, que terminaram em 10 a 9.

Para o jogo do dia 15 de setembro, no Castelão, mais uma igualdade fará com que as cobranças de pênalti novamente sejam necessárias para definir quem avança de fase. Caso, pela primeira vez, haja um vencedor, este classifica direto para as semifinais e embolsará R$ 7,3 milhões.





Tags