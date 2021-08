Com boa campanha, Lucas Lima e volta do acesso livre, Fortaleza quer chegar a 25 mil sócios

O Fortaleza buscou o empate em 2 a 2 diante do São Paulo, no Morumbi, na última quarta-feira, 25, no confronto de ida das quartas de final da Copa Brasil. O técnico Juan Pablo Vojvoda, em coletiva pós-jogo, analisou o confronto dos tricolores e declarou confiar muito no elenco do Leão, afirmando que são atletas com “espírito aguerrido que representam a história do clube”.



“Foi um jogo disputado, um primeiro tempo com muito controle de ambos os times. Poucas opções de gols tanto para Fortaleza quanto para o adversário. O segundo tempo foi um jogo controlado até os gols. Com os gols do São Paulo a partida se rompeu e fomos tentar buscar o empate. Eu confio muito nos meus jogadores porque eu conheço meus atletas. Eu convivo, estou todo dia com meus atletas e acredito que são profissionais com um espírito de luta constante, um espírito aguerrido que representa a história do Fortaleza”, relatou o argentino.

O Tricolor cearense perdia por 2 a 0 no Morumbi até os 38 minutos do segundo tempo, quando aconteceu o primeiro gol do Leão, marcado por Yago Pikachu. O treinador internacional destacou a reação que os jogadores tiveram em buscar o empate. Para Juan Pablo, o fator psicológico e à mentalidade são muito importantes no futebol, mas a raça e a personalidade têm que aparecer em momentos difíceis.

“O Fortaleza merecia fazer os gols. O Segundo tempo o jogo estava muito igual, as transições ofensivas do adversário nos deixaram 2 a 0 atrás do marcador, mas a reação do time, em todo momento, foi muito positiva. (...) Psicologia e mentalidade no futebol é muito importante. Acredito que nós temos jogadores com forte personalidade, bons tecnicamente, se adaptam a tática, mas o principal, em momento críticos, em momentos difíceis, tem que aparecer a raça do jogador. Hoje, como em outras partidas, apareceu o que chamo de personalidade para jogar esse tipo de jogo”, disse o comandante tricolor.

Apesar do bom resultado, Vojvoda deixou claro que o duelo contra o São Paulo é de 180 minutos, dando ênfase ao jogo da volta. Porém, antes do segundo confronto, o treinador do Leão afirmou que as atenções do Fortaleza estão direcionadas para o embate de segunda, 30, às 21h30min, recebendo o Cuiabá na Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Hoje foi um bom jogo, mas este jogo dura 180 minutos. Foram os primeiros 90 desta eliminatória que não está fechada e nós temos que pensar em recuperação e no Cuiabá. Foi um bom jogo, mas não está fechada ainda”, falou Juan Pablo.

