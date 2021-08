Romarinho fala em "momento incrível" do Fortaleza e quer fazer história na temporada

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá baixa importante na equipe titular para enfrentar o Juventude, no próximo sábado, 21, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O lateral-direito Yago Pikachu cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e ficará de fora do duelo pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o volante Felipe volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão por cartão vermelho.

O embate contra o Juventude será o primeiro do Fortaleza sem Pikachu em campo na competição nacional. O dono da camisa 22 atuou nas 16 partidas da equipe no campeonato até agora. Ele é o jogador com mais participações diretas em gols do Tricolor na Série A, com nove no total.

Pikachu soma quatro gols, sendo o vice-artilheiro do elenco do Leão na Série A, e é o líder de assistências na competição, com cinco. Para substituí-lo, Vojvoda pode utilizar o reserva imediato Daniel Guedes ou improvisar Edinho, que reestreou pelo clube no empate em 1 a 1 com o Santos.





