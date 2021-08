"Surpresa nenhuma", garante Jussa sobre presença do Fortaleza no G-4 da Série A

A ótima campanha do Fortaleza na Série A no comando de Vojvoda contrasta com a apresentada pelo clube na temporada passada, após a saída de Rogério Ceni. Um dos exemplos, é que com nove vitórias, o Leão está a uma de igualar todos os triunfos que teve no Brasileirão 2020. Na edição anterior, o Tricolor venceu 10 partidas, seis delas com Ceni no banco.



Com 31 pontos conquistados em 16 jogos do Brasileirão, acumulando nove vitórias, quatro empates e três derrotas – 64,4% de aproveitamento –, o clube está a um ponto de igualar a melhor campanha de um nordestino no primeiro turno da Série A e, consequentemente, superior à do Leão na edição passada. Ao fim da 19ª rodada de 2020, considerando as partidas atrasadas, a equipe do Pici somou seis triunfos, sete empates e seis reveses (43,8%), obtendo 25 pontos.

Se retirar o trabalho de Rogério Ceni do comparativo e colocar os de Marcelo Chamusca e Enderson Moreira, a diferença em pontos e aproveitamento com a atual campanha fica mais evidente. Nos nove jogos comandados por Marcelo, o Tricolor venceu uma partida, empatou cinco e perdeu quatro, tendo apenas 25,9% aproveitamento. Com o antecessor de Vojvoda, Enderson, os números são um pouco melhores, três vitórias, um empate e cinco derrotas (37%).

O Leão busca superar o seu número de vitórias e a melhor campanha do primeiro turno de um nordestino na Série A neste sábado, 21, às 21 horas, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, pela 17ª rodada. Um triunfo também pode significar a segunda colocação ao Fortaleza, em caso de derrota ou empate do Palmeiras diante do Cuiabá.

