Para Vojvoda, "Fortaleza fez de tudo para conquistar os três pontos" diante do Santos

O Fortaleza ficou muito perto de vencer o Santos e alcançar a vice-liderança da Série A do Brasileiro ontem à noite, mas o árbitro de vídeo e o goleiro João Paulo seguraram o empate em 1 a 1 no Castelão.

A tecnologia denunciou que na dividida com o zagueiro santista, aos 25 minutos do segundo tempo, David tocou na bola com a mão, antes de dar um toque por cima do arqueiro adversário e marcar o segundo tento. Um pouco depois, aos 38, Crispim deu passe rasteiro para a grande área, a bola passou entre as pernas de Ángelo Henríquez e chegou a Pikachu, que dominou, girou e bateu, marcando o gol. O árbitro de vídeo viu leve desvio no chileno, que deixou o camisa 22 em posição irregular.

Foi o VAR também que avisou quando a bola afastada por Felipe Jonatan, de cabeça, após cobrança de escanteio, bateu no braço de Raniel, na grande área. A penalidade foi marcada e, aos 47, Crispim bateu rasteiro, um pouco para a direita, e viu João Paulo cair no tempo certo para defender.

Fora isso, o Fortaleza ainda colocou uma bola na trave, com Matheus Jussa, mas ainda assim não foi aquele time que costuma controlar o jogo. O Santos impôs certa dificuldade ao Tricolor, especialmente no primeiro tempo. Não no sentido de pressionar, mas de dificultar a criação de jogadas ofensivas.

Os primeiros 45 minutos, inclusive, foram de pouca inspiração para Leão e Peixe. Fora um chute de longe do volante Éderson, uma cobrança de falta rasteira de Jean Mota, defendida por Marcelo Boeck, e um chute da entrada da área, por cima do gol, também do volante ex-Fortaleza, até os 22 minutos a partida foi sonolenta.

O jogo começou mesmo quando Crispim pegou de primeira a bola desviada de cabeça por Vargas na primeira trave que chegou à grande área por uma cobrança de lateral. O camisa 10 encheu o pé direito e mandou para a rede.

O empate veio de imediato. Após a batida do centro, o Santos escapou pelo lado esquerdo, Gabriel Pirani foi nu fundo e cruzou para a grande área. Boeck saiu para socar, mas tocou na bola de leve, suficiente para deixar na medida para Sánchez cabecear, com o gol aberto.

Aliás, foi pela esquerda que o Santos mais incomodou o Leão no primeiro tempo. Apesar de ficar mais tempo no campo de ataque nesta etapa, o Peixe não teve outras chances claras. Depois do gol, por sinal, o alvinegro praiano só ficou perto de marcar mesmo aos 15 do segundo tempo, quando Pirani cruzou da esquerda e Marcos Guilherme, livre de marcação na grande área, perdeu o tempo da bola e finalizou mal.

Além das chances já descritas, o Tricolor, ainda no primeiro tempo, colocou bola no travessão, em cabeçada de Benevenuto e Vargas tentou chute de longe ao dividir com o goleiro fora da área e ganhar, mas mirou mal.

Se não manteve os 100% contra os paulistas, o Tricolor pelo menos segue invicto diante deles e como mandante na Série A do Brasileiro. Além de firme da 3ª posição do certame.





