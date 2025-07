Hércules vira "amuleto" e marca novo gol decisivo para o Flu no mata-mata do Mundial

Volante Hércules comemora gol no jogo Fluminense x Al-Hilal, no Camping World Stadium, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Piauiense de nascença, mas com raízes cearenses, o meio-campista Hércules foi, mais uma vez, o herói do Fluminense no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. O jogador de 24 anos, ex-Tiradentes, Crato, Atlético-CE e Fortaleza, marcou o gol que garantiu a vitória sobre o Al-Hilal e, consequentemente, a classificação histórica do Tricolor das Laranjeiras para a semifinal do torneio. Iluminado, o volante foi colocado em campo pelo treinador Renato Gaúcho na volta do intervalo para o segundo tempo. Aos 24 minutos, quando a partida estava empatada em 1 a 1, Hércules desarmou o brasileiro Marcos Leonardo na intermediária do Al-Hilal e arriscou o chute. A bola desviou em Rúben Neves e sobrou para Samuel Xavier (ex-Ceará).