Atacante do Al Ahly que marcou hat-trick no Mundial desperta interesse de clubes europeus

Wessam Abou Ali, atacante palestino do Al Ahly, entrou para a história do Mundial de Clubes ao marcar três gols no empate em 4 a 4 contra o Porto, na última rodada da fase de grupos. O resultado, no entanto, eliminou as duas equipes da competição. Com esse hat-trick, Abou Ali se tornou apenas o sexto jogador a alcançar esse feito no torneio.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo perto de definir seu futuro no Al-Nassr