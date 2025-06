Mamelodi Sundowns x Fluminense pelo Mundial: veja escalação provável, onde assistir e análise

Arias, atacante do Fluminense, comemora gol marcado diante do Ulsan HD pelo Mundial de Clubes / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Líder do Grupo F, o Fluminense vai a campo nesta quarta-feira, 25, a partir das 16 horas (de Fortaleza), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da primeira fase, para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e confirmar a classificação para o mata-mata do Mundial de Clubes. + INSCREVA-SE no canal do Esportes O POVO no YouTube

O Tricolor das Laranjeiras tem os mesmos quatro pontos do alemão Borussia Dortmund, mas leva vantagem no saldo de gols (2 a 1). O Mamelodi aparece logo atrás, na terceira posição, com três pontos. Os cariocas, portanto, precisam apenas de um empate, enquanto os sul-africanos terão de ganhar para avançar às oitavas de final. Caso garanta a vaga, o Flu vai ficar de olho nas partidas da chave E, às 22 horas (de Fortaleza), para conhecer o eventual adversário. River Plate-ARG, líder, e Inter de Milão-ITA, segundo lugar, têm quatro pontos e se enfrentam. O mexicano Monterrey soma dois pontos e enfrenta o eliminado Urawa Red Diamonds, do Japão, para tentar alcançar presença no mata-mata.

Keno, que entrou bem diante do Ulsan e até balançou as redes, na rodada passada, disputa vaga com Serna e pede passagem. Samuel Xavier também pode reaparecer na lateral direita, no posto de Guga. O time carioca teve boa atuação na estreia, contra o Borussia, mas não conseguiu balançar as redes. Já diante do Ulsan, os tricolores saíram na frente, tomaram a virada e tiveram que reagir para ganhar por 4 a 2. A fragilidade defensiva foi um dos pontos fracos, o que liga o sinal de alerta para o duelo decisivo.

Mamelodi Sundowns x Fluminense pelo Mundial de Clubes: análise de Victor Barros "Dos quatro brasileiros, o Fluminense talvez vem sendo aquele com o maior volume de jogo. Porém, a marca negativa do time nesse Mundial é a falta de pontaria. Para o duelo decisivo contra o bom time do Mamelodi é necessário que Renato Gaúcho ajuste o mais rápido possível essa situação. Além disso, é preciso um cuidado para não ocorrer o mesmo susto do jogo passado, contra o Ulsan Hyundai, onde o que parecia vitória fácil virou guerreira, na raça", avaliou o jornalista do O POVO. Mamelodi Sundowns x Fluminense pelo Mundial de Clubes: prováveis escalações Mamelodi Sundowns

4-3-3: Williams; Mudau, Cupido, Kekana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Matthews, Lucas Ribeiro e Rayners. Téc: Miguel Cardoso Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Ganso; Arias, Cano e Keno (Serna). Téc: Renato Gaúcho