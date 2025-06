Em jogo de duas viradas, Fluminense bate o Ulsan por 4 a 2 no Mundial

Nonato, meia do Fluminense, comemora gol marcado diante do Ulsan HD / Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Após estrear com um empate diante do Borussia Dortmund, o Fluminense teve um jogo movimentado, com duas viradas, e venceu o Ulsan Hyundai-COR por 4 a 2 neste sábado, 21, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Assim, a equipe de Renato Gaúcho joga por um empate na última rodada para ir às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Após abrir o placar com uma cobrança de falta de Jhon Arias, o time brasileiro sofreu a virada ainda no primeiro tempo e voltou a igualar o placar na segunda etapa com Nonato, que veio do banco. Na sequência, Freytes foi o herói improvável e colocou o Fluminense na frente do placar, contando ainda com o quarto gol, anotado por Keno, que entrou bem no jogo.

Com o resultado, o Tricolor termina a rodada na primeira colocação e depende apenas de um empate contra o Mamelodi para ir ao mata-mata do Super Mundial. A equipe comandada por Renato Gaúcho começou bem a partida, com domínio da posse e presença ofensiva. Foram cinco mudanças entre os titulares em relação à estreia para deixar a equipe mais ofensiva. As laterais mudaram de Samuel Xavier e Renê para Guga e Fuentes. No meio, Ganso assumiu a vaga de Nonato. No ataque, Serna e Cano substituíram Canobbio e Everaldo. Aos 26 minutos, Arias cobrou uma falta frontal com precisão, no ângulo, e colocou o Fluminense em vantagem. O gol, primeiro do clube no torneio, parecia encaminhar um controle ainda maior na partida, tendo em vista que o Tricolor dominava as ações do jogo e o adversário sequer ultrapassava a linha do meio de campo. O Ulsan Hyundai agiu de imediato. Após o gol sofrigo, virou o jogo em dois lances, ambos protagonizados por Jin-hyun Lee e Won-sang Um. Aos 36, Lee apareceu livre na área para empatar. A recuperação de bola do time coreano surgiu após uma tentativa de calcanhar de Paulo Henrique Ganso. Seis minutos depois, os papéis se inverteram: Lee cruzou da esquerda e Won-sang, de cabeça, virou o placar.