Homem em situação de rua dorme em quarto de jogador do Fluminense após invadir hotel nos EUA

O atleta que teve o quarto invadido não foi revelado. A delegação do Tricolor está hospedada em Colúmbia, na Carolina do Sul

Em Columbia, na Carolina do Sul, uma ocorrência curiosa fez a polícia federal abrir uma investigação na manhã desta segunda-feira, 23. Na disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense teve o seu hotel invadido por um homem em situação de rua, que conseguiu entrar no quarto de um dos atletas e foi encontrado dormindo, sem nenhum sinal de furto. A apuração foi feita pelo GE.

O homem furou o bloqueio de segurança – bem avaliado pela Fifa – do hotel Marriot Colúmbia e conseguiu entrar em um dos quartos. O jogador que teve o quarto invadido não foi revelado e não chegou a ter contato com o homem em situação de rua, encontrado por funcionários na cama do atleta. Agora, o caso passa por investigação da polícia local.