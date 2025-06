Renato Gaúcho elogia atuação do Fluminense contra o Borussia e acentua: "Dá mais confiança"

Tricolor das Laranjeiras atuou bem, mas ficou na igualdade no placar diante do grupo alemão

Além do ponto somado, o treinador salientou o domínio exercido pelo Tricolor das Laranjeiras durante o embate frente ao qualificado adversário europeu. Ele também destacou que a confiança do grupo aumenta após a partida.

O Fluminense empatou em 0 a 0 diante do Borussia Dortmund, da Alemanha , na tarde desta terça-feira, 17, em estreia na Copa do Mundo de Clubes e o resultado foi elogiado pelo técnico Renato Gaúcho.

"Criamos chances, tivemos uma boa atuação. Estreamos bem, contra um adversário poderoso. Isso dá mais confiança para o próximo jogo. É pensar jogo a jogo. A partir de amanhã vamos pensar no próximo adversário", friou ele.

O Fluminense volta a campo em busca da primeira vitória na competição neste sábado. O grupo cariorá irá enfrentar o Ulsan, da Coreia do Sul, em Nova York, no MetLife Stadium, pelo grupo F do Super Mundial de Clubes, que também possui o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.