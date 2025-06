Everaldo explica por que não finalizou em lance crucial: "Pensei que o zagueiro se jogaria"

O atacante do Tricolor, teve uma das chances mais claras de abrir o placar para o Fluminense na estreia do Super Mundial de Clubes

Em sua estreia no Super Mundial de Clubes, o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund-ALE, criou várias oportunidades para abrir o placar, mas as desperdiçou — auxiliando o placar a permanecer sem ser alterado durante todo o confronto.

Uma dessas chances caiu no pé do atacante Everaldo. No lance em questão, o avançado recebeu um belo passe em profundidade de Árias, que o deixou frente a frente com o goleiro alemão Kobel.