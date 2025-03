Fluminense demite técnico Mano Menezes após derrota para o Fortaleza

Técnico Mano Menezes no jogo Fortaleza x Fluminense, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense decidiu colocar um ponto final no trabalho do técnico Mano Menezes após a primeira rodada do Brasileirão 2025. A saída do treinador da equipe carioca foi anunciada na madrugada deste domingo, 30, por meio de um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Brasileirão começou negativamente para o Fluminense. Na tarde desse sábado, 29, a equipe não jogou bem e acabou derrotada pelo Fortaleza por 2 a 0 Castelão, na capital cearense.