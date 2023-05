Zagueiro do Fluminense é afastado e Nathan é citado em prints suspeitos de manipulação de apostas

Na madrugada desta quarta-feira, 10, o Fluminense anunciou nas redes sociais que o atleta Vitor Mendes foi afastado das atividades do clube preventivamente após o zagueiro ser citado em "prints" que estão sendo investigados por esquema de apostas esportivas.

Além de Vitor Mendes, outro jogador com passagem pelo Fluminense teve seu nome exposto em conversas de supostos manipuladores de resultados. Se trata do meia Nathan, que hoje defende o Grêmio, e atuou pelo tricolor carioca no ano passado.

A operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás, está investigando jogadores de futebol envolvidos com esquemas de apostas esportivas, onde os atletas cometeriam faltas de "má fé" para receber um cartão de punição.

Conversas interceptadas pela investigação apontam que Vitor Mendes e Nathan teriam recebido uma quantia em dinheiro para "forçar" um cartão amarelo durante as partidas. De acordo com a rádio Itatiaia, o MP teve acesso à um comprovante de pagamento de 5 mil reais para o zagueiro Vitor Mendes, que teria que levar um cartão no jogo contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, quando atuava pelo Juventude.

Na partida em questão, Vitor Mendes levou um cartão amarelo e recebeu um novo pagamento de 35 mil reais dos supostos integrantes do esquema de manipulação de apostas.

Já o meia Nathan teria entrado em acordo com os apostadores enquanto vestia a camisa do Fluminense, no ano passado. "Prints" apontam que o jogador receberia 70 mil reais para tomar um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, no dia 10 de setembro de 2022.

Entretanto, o meia não foi escalado pelo técnico Fernando Diniz e ficou no banco durante toda a partida, ao contrário das expectativas dos integrantes do esquema de manipulação de resultados. Nathan deixou o Fluminense ao final da temporada.

