Diniz avalia escolha por time misto em derrota do Fluminense contra Fortaleza

Comandante do Tricolor das Laranjeiras diz que desempenho e postura da equipe foram determinantes para revés por 4 a 2 para o Leão do Pici

De olho na Libertadores, Fernando Diniz optou por escalar o Fluminense com um time misto no duelo com o Fortaleza, no último sábado, 29, no Castelão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico, a decisão não pesou na derrota por 4 a 2.

Diniz lançou um time titular diferente do que a torcida está acostumada. Ele preservou Samuel Xavier, Felipe Melo, Ganso, Arias, Keno e Cano. Os dois primeiros não foram acionados, enquanto os demais entraram ou no intervalo ou no decorrer do segundo tempo.

Na coletiva após a derrota, indagado se o Fluminense é um dos favoritos ao título do Brasileirão, Diniz minimizou a escalação e apontou os principais erros do time contra o Fortaleza.

"Já falei isso mais de uma vez, não tem favorito, tem muitas boas equipes. O Fluminense para ter chance tem que jogar diferente do que jogou hoje (sábado). Não pode ceder tanto contra-ataque, tem de marcar melhor, como tínhamos feito até então. Vínhamos conseguindo os resultados porque jogamos de maneira diferente, mas não foi a questão das trocas de jogadores. Não foi isso o que mais pesou, foi que a gente jogou com menos concentração do que devia, se dedicando menos no retorno defensivo e errando muito mais do que costuma errar na questão do passe", afirmou Diniz.

Agora, o Fluminense tem um compromisso importante pela Libertadores. Nesta terça-feira, 2, às 21 horas (horário de Brasília), o Tricolor recebe o River Plate, da Argentina, no Maracanã. O time carioca, com seis pontos, lidera o Grupo D com 100% de aproveitamento.

