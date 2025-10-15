Transmissão Botafogo x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Botafogo x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão s entre Flamengo e Botafogo acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Flamengo e Botafogo jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), pela 28º rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, às 19h30min (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo, gratuita e com imagens pela RecordTV e R7, e lances em tempo real no YouTube da Cazé TV. O jogo também será televisionado pela plataforma paga de streaming Premiere.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV ou da FLA TV.
Botafogo x Flamengo ao vivo hoje (15/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e começa às 19h30min (horário de Brasília).
Botafogo x Flamengo: onde assistir à transmissão do jogo
- RecordTV: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de streaming (pay-per-view)
- YouTube: Cazé TV
Botafogo x Flamengo: veja escalações
Botofogo
Léo Linck; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Santi Rodríguez.
Flamengo
Filipe Luís, com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
Botafogo x Flamengo: retrospecto dos últimos 10 jogos
- Flamengo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025
- Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca 2025
- Botafogo 1 x 3 Flamengo – Supercopa do Brasil 2025
- Botafogo 4 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024
- Flamengo 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2024
- Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca 2024
- Botafogo 1 x 2 Flamengo – Brasileirão 2023
- Flamengo 2 x 3 Botafogo – Brasileirão 2023
- Botafogo 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca 2023
- Botafogo 0 x 1 Flamengo – Brasileirão 2022