Transmissão Botafogo x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Botafogo x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão s entre Flamengo e Botafogo acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo e Botafogo jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), pela 28º rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, às 19h30min (horário de Brasília).

A partida terá transmissão ao vivo, gratuita e com imagens pela RecordTV e R7, e lances em tempo real no YouTube da Cazé TV. O jogo também será televisionado pela plataforma paga de streaming Premiere.  

Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV ou da FLA TV.

Botafogo x Flamengo ao vivo hoje (15/10): assistir à transmissão

Jogo é disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e começa às 19h30min (horário de Brasília).

Botafogo x Flamengo: onde assistir à transmissão do jogo

  • RecordTV: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de streaming (pay-per-view)
  • YouTube: Cazé TV

Botafogo x Flamengo: veja escalações

Botofogo

Léo Linck; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Santi Rodríguez.

Flamengo 

Filipe Luís, com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Botafogo x Flamengo: retrospecto dos últimos 10 jogos

  1. Flamengo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025
  2. Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca 2025
  3. Botafogo 1 x 3 Flamengo – Supercopa do Brasil 2025
  4. Botafogo 4 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024
  5. Flamengo 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2024
  6. Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca 2024
  7. Botafogo 1 x 2 Flamengo – Brasileirão 2023
  8. Flamengo 2 x 3 Botafogo – Brasileirão 2023
  9. Botafogo 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca 2023
  10. Botafogo 0 x 1 Flamengo – Brasileirão 2022

