Em meio a impasse, Bap diz que Flamengo tem sido excluído das decisões: “A Libra é palmeirense”

Na visão do mandatário, o clube da Gávea tem sido excluído pela Libra e tentou buscar um acordo durante meses antes de ingressar na Justiça. Vale destacar que o Rubro-Negro conseguiu, por meio de uma liminar, bloquear parte do dinheiro da TV (R$ 77 milhões) até que ocorra uma definição sobre a divisão das receitas de pay-per-view.

Ao longo das últimas semanas, o impasse entre Flamengo e Libra se transformou em acusações de ambos os lados. Nesse sentido, em entrevista ao portal “UOL”, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a criticar o comando do bloco e a postura da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

“Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na Justiça. Por que algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula”, disse.

Mandatário rebate acusações

Durante a entrevista, o presidente negou que o Flamengo tenha se recusado a participar do Comitê de Integração com a Liga Forte. Além disso, fez que de frisar, que em sua opinião, o clube tem sido excluído pelos demais membros.

“O Flamengo pediu para participar do comitê de integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra… Não é verdadeiro que o Flamengo não queira participar, sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, O Flamengo abriu mão de meio bilhão de reais em cinco anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa. Na verdade, você tem um ou dois clubes querendo mandar e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo se representar à altura”, frisou.