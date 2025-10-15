Flamengo liga alerta com jogadores pendurados

Após o fim de mais uma Data Fifa, o Flamengo se prepara para uma sequência de jogos decisivos na disputa pelo título do Brasileirão. Em segundo lugar, o Rubro-Negro terá clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e depois encara o líder Palmeiras, domingo (19), no Maracanã. Contudo, o técnico Filipe Luís tem uma dor de cabeça: o alto volume de pendurados.

O Flamengo enfrenta o Botafogo com cinco jogadores pendurados. Entre eles, dois são titulares absolutos: o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Além deles, ainda tem Carrascal, que se tornou titular nos últimos jogos. Por fim, a lista ainda conta com Pulgar, que retorna de lesão pendurado, e o também volante Allan, atualmente reserva.