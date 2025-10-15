Vasco repudia fala do presidente do Flamengo sobre relação com a Crefisa

Clube emite nota oficial rebatendo Luiz Eduardo Baptista, que classificou como imoral o empréstimo de R$ 80 milhões aprovado entre as partes / Crédito: Jogada 10

O Vasco respondeu o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, que classificou como imoral, o empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa ao clube. A empresa pertence a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Na nota oficial, o Vasco repudiou as “insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade, feitas pelo presidente do Flamengo, em entrevista ao “Uol”.

O Cruz-Maltinou afirmou também que a fala de Bap tem como intuito desviar a atenção da opinião pública". O Rubro-Negro vem recebendo críticas por bloquear o repasse de verbas da Libra para os demais clubes do bloco. A nota oficial do Vasco "O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado.