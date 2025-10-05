Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Bahia x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Bahia x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão série A entre Bahia e Flamengo acontece hoje, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bahia e Flamengo se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), hoje, 5, às 18h30 pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Bahia X Flamengo: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

 

Leia mais

Bahia X Flamengo: situação dos times e prováveis escalações

Bahia

O Bahia chega para o confronto com uma série de desfalques por lesões e suspensões

Machucados:

  • João Paulo,
  • Kanu,
  • David Duarte,
  • Erick,
  • Caio Alexandre,
  • Erick Pulga e
  • Ruan Pablo

Cumprindo suspensão:

  • Arias,
  • Luciano Juba,
  • Gabriel Xavier,
  • Rodrigo Nestor e
  • Sanabria

Provável escalação do Bahia:

  • Ronaldo;
  • Gilberto,
  • Fredi,
  • Rezende,
  • Zé Guilherme,
  • Acevedo,
  • Jean Lucas,
  • Everton Ribeiro,
  • Kayky,
  • Iago Borduchi (ou Michel Araujo) e
  • Willian José

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Flamengo

No Flamengo, Pulgar está lesionado, enquanto Léo Pereira e Alex Sandro cumprem suspensão.

Provável escalação do Flamengo:

  • Rossi,
  • Varela,
  • Danilo,
  • Léo Ortiz,
  • Ayrton Lucas,
  • Jorginho,
  • Saúl,
  • Carrascal,
  • Arrascaeta,
  • Plata e
  • Samuel Lino

 

Leia mais

Dicas para acompanhar Bahia X Flamengo ao vivo

1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.

Bahia X Flamengo: retrospecto e últimos confrontos

O Flamengo tem ampla vantagem no histórico diante do Bahia. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o time carioca venceu todas.

Alguns dos resultados recentes:

  • Flamengo 1 x 0 Bahia: primeiro turno da Série A 2025
  • Bahia 0 x 2 Flamengo: segundo turno da Série A 2024
  • Flamengo 1 x 0 Bahia: jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024
  • Bahia 0 x 1 Flamengo: jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024
  • Flamengo 2 x 1 Bahia: primeiro turno da Série A 2024
  • Flamengo 1 x 0 Bahia: segundo turno da Série A 2023
  • Bahia 2 x 3 Flamengo: primeiro turno da Série A 2023
  • Flamengo 3 x 0 Bahia: segundo turno da Série A 2021
  • Bahia 0 x 5 Flamengo: primeiro turno da Série A 2021
  • Flamengo 4 x 3 Bahia: segundo turno da Série A 2020

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo Futebol

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar