Transmissão de Bahia x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Bahia x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão série A entre Bahia e Flamengo acontece hoje, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Bahia e Flamengo se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), hoje, 5, às 18h30 pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Bahia X Flamengo: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Bahia X Flamengo: situação dos times e prováveis escalações
Bahia
O Bahia chega para o confronto com uma série de desfalques por lesões e suspensões
Machucados:
- João Paulo,
- Kanu,
- David Duarte,
- Erick,
- Caio Alexandre,
- Erick Pulga e
- Ruan Pablo
Cumprindo suspensão:
- Arias,
- Luciano Juba,
- Gabriel Xavier,
- Rodrigo Nestor e
- Sanabria
Provável escalação do Bahia:
- Ronaldo;
- Gilberto,
- Fredi,
- Rezende,
- Zé Guilherme,
- Acevedo,
- Jean Lucas,
- Everton Ribeiro,
- Kayky,
- Iago Borduchi (ou Michel Araujo) e
- Willian José
Flamengo
No Flamengo, Pulgar está lesionado, enquanto Léo Pereira e Alex Sandro cumprem suspensão.
Provável escalação do Flamengo:
- Rossi,
- Varela,
- Danilo,
- Léo Ortiz,
- Ayrton Lucas,
- Jorginho,
- Saúl,
- Carrascal,
- Arrascaeta,
- Plata e
- Samuel Lino
Dicas para acompanhar Bahia X Flamengo ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.
Bahia X Flamengo: retrospecto e últimos confrontos
O Flamengo tem ampla vantagem no histórico diante do Bahia. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o time carioca venceu todas.
Alguns dos resultados recentes:
- Flamengo 1 x 0 Bahia: primeiro turno da Série A 2025
- Bahia 0 x 2 Flamengo: segundo turno da Série A 2024
- Flamengo 1 x 0 Bahia: jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024
- Bahia 0 x 1 Flamengo: jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024
- Flamengo 2 x 1 Bahia: primeiro turno da Série A 2024
- Flamengo 1 x 0 Bahia: segundo turno da Série A 2023
- Bahia 2 x 3 Flamengo: primeiro turno da Série A 2023
- Flamengo 3 x 0 Bahia: segundo turno da Série A 2021
- Bahia 0 x 5 Flamengo: primeiro turno da Série A 2021
- Flamengo 4 x 3 Bahia: segundo turno da Série A 2020