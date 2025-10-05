Transmissão de Bahia x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, online e grátis / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Flamengo se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), hoje, 5, às 18h30 pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Bahia X Flamengo: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Bahia

O Bahia chega para o confronto com uma série de desfalques por lesões e suspensões Machucados: João Paulo,

Kanu,

David Duarte,

Erick,

Caio Alexandre,

Erick Pulga e

Ruan Pablo Cumprindo suspensão: Arias,

Luciano Juba,

Gabriel Xavier,

Rodrigo Nestor e

Sanabria Provável escalação do Bahia:

Ronaldo;

Gilberto,

Fredi,

Rezende,

Zé Guilherme,

Acevedo,

Jean Lucas,

Everton Ribeiro,

Kayky,

Iago Borduchi (ou Michel Araujo) e

Willian José