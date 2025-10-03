Leila Pereira, do Palmeiras, volta a criticar o Flamengo: “Terraflamistas”

Presidente do Alviverde detona postura do clube carioca sobre distribuição de verbas na Libra: "Tem que botar os pés no chão" / Crédito: Jogada 10

A disputa financeira dentro da Libra ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (3). Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a criticar a postura do Flamengo após a liminar conquistada pelo clube no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com ela, o clube bloqueou os R$ 77 milhões que iriam para os integrantes da liga. “Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe”, disse à “getv”.

“Não tem os terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora tem os terraflamistas, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente”, provocou Leila, antes de completar: “Ninguém é maior que ninguém, mais importante que ninguém. Temos que botar os pés no chão”, complementou. A decisão, que favoreceu exclusivamente o Flamengo, deixou de fora os demais times do bloco. Além do Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino. Diante da situação, o Palmeiras prometeu processar o Flamengo após o impasse dos recursos milionários e recorreu da decisão. O Flamengo, portanto, alega que foi prejudicado pelas regras de distribuição do dinheiro e busca a revisão do acordo de 2024. O processo corre em segredo de Justiça. A liminar não foi aceita primeira instância, mas o pedido teve acato em segunda instância pelo Tribunal.