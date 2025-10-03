Fonte Nova garante boas condições para Bahia x Flamengo após críticas

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira chegou a culpar gramado por derrota e lesões. Filipe Luís, do Fla, demonstra preocupação / Crédito: Jogada 10

No último domingo, o gramado a Arena Fonte Nova foi alvo de críticas na partida entre Bahia e Palmeiras. Nesta sexta-feira (3), dois dias antes do Tricolor voltar a jogar em casa, a administração da Fonte saiu em defesa do piso e garantiu boas condições para a partida contra o Flamengo, no domingo, às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão. Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova garante o campo em condições adequadas para o jogo deste domingo.

“O gramado vai estar apto para o jogo do Flamengo, principalmente respeitando todos os parâmetros técnicos, como atração, umidade, altura de corte e compactação”, garantiu Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova, em entrevista ao Globo Esporte. “A qualidade do gramado, tecnicamente, permanece inalterada. Todos os parâmetros estão sendo respeitados. Visualmente, a gente não tem o verde usual, mas logo em breve vamos ter esse verde novamente”, completou Milena. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, culpou o gramado pela derrota para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, pelas lesões dentro do jogo. Posteriormente, Rogério Ceni, treinador do Tricolor, retrucou o português, mas também afirmou que o estado do campo não estava bom. Preocupação de Filipe Luís Após o empate entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, treinador rubro-negro disse que o gramado da Arena Fonte Nova prejudica até mesmo o Bahia.