Flamengo convoca reunião para esclarecer embate com a Libra

Encontro do Conselho Deliberativo vai ocorrer no dia 7 de outubro, às 18h, na sede da Gávea, para debater sobre o tema polêmico / Crédito: Jogada 10

O Flamengo convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para uma apresentação sobre a Libra. A reunião vai ocorrer no dia 7 de outubro, às 18h, no Salão Nobre da Gávea. De acordo com o comunicado, o clube abordará as “controvérsias existentes” no estatuto do grupo referentes ao critério de divisão de receitas de audiência. O tema, nos últimos dias, gerou grande repercussão no futebol brasileiro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai apresentar aos conselheiros os detalhes da disputa e os próximos passos da diretoria. A expectativa, afinal, é que o encontro sirva para elucidar os argumentos do clube diante de acusações de outros presidentes.