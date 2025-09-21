Transmissão Flamengo x Vasco: assistir ao vivo - grátis

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogo do Brasileirão entre Flamengo e Vasco acontece hoje, 21, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Autor Camila Maia/ especial para O POVO
Flamengo e Vasco jogam hoje, domingo, 21 de setembro (21/09), em partida pela 24ª rodada do Brasileirão Série A, no Maracanã.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal da Globo em TV aberta, pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Globoplay, com início às 17h30min (horário de Brasília), além de passar o jogo online - com imagens e grátis - pelo YouTube do GE TV.

Flamengo x Vasco ao vivo hoje (21/09): assistir à transmissão

O Flamengo venceu quatro dos últimos cinco confrontos. Na rodada anterior, a equipe comandada por Filipe Luís visitou o Juventude e venceu por 2 a 0.

Flamengo x Vasco: onde assistir à transmissão do jogo

  • Globo: canal de TV aberta (exceto para RS, SP e PE)
  • Premiere: pay-per-view
  • YouTube: Ge TV

Flamengo x Vasco: confira possíveis escalações para partida

Veja as possíveis escalações de Flamengo e Vasco para o clássico deste domingo, válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

  • Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
  • Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.

Retrospecto e últimos confrontos entre os times

Flamengo e Vasco são dois gigantes do futebol e já se enfrentaram diversas vezes ao longo da história.

2025

  • 20/04/ – Flamengo 6 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro

2024

  • 10/06 – Flamengo 3×2 Vasco – Campeonato Carioca
  • 01/03 – Vasco 1×1 Flamengo – Campeonato Carioca

2023

  • 27/08 – Flamengo 2×0 Vasco – Campeonato Brasileiro
  • 08/03 – Vasco 1×3 Flamengo – Campeonato Carioca

2022

  • 05/11 – Flamengo 1×2 Vasco – Campeonato Brasileiro

