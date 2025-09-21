Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol define arbitragem de Estudiantes x Flamengo

Chileno Piero Maza conduzirá jogo de volta das quartas de final da Libertadores, agendada para a próxima quinta-feira (25). Fla joga pelo empate
A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para Estudiantes x Flamengo, duelo válido pela volta das quartas de final da Libertadores. A bola vai rolar na próxima quinta-feira (25), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, com condução do chileno Piero Maza. Ele será auxiliado por Claudio Urrutia e Jose Retamal, enquanto o VAR ficará sob o comando de Jose Cabero.

A partida, vale lembrar, será cercada de tensão após as polêmicas do jogo de ida. O Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã e, assim, se classifica até em caso de empate. O Rubro-Negro ficou na bronca com a expulsão de Plata. A Conmebol anulou a punição, e o equatoriano está livre para jogar. No entanto, o Fla ficou na bronca com outras decisões do colombiano Andrés Rojas.

Quem avançar, encara Racing ou Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. Já na final, o Rubro-Negro encararia Palmeiras, River Plate, São Paulo ou LDU. Aliás, a grande decisão está agendada para o dia 29/11, no Monumental de Lima.

Entretanto, o Flamengo tem outro compromisso antes de voltar a encarar o Estudiantes. Afinal, recebe o Vasco neste domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão.

