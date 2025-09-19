Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial Sub-20: Conmebol quer excluir árbitro de jogo do Flamengo

Andrés Rojas gerou polêmica após expulsar Plata. Decisão, inclusive, foi anulada
Após a polêmica expulsão de Plata, a Conmebol deve afastar o árbitro Andrés Rojas e excluí-lo da Copa do Mundo Sub-20. Afinal, o juiz colombiano ficou marcado por expulsar o jogador do Flamengo na vitória sobre o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Contudo, a decisão acabou anulada pela própria entidade sul-americana.

A Copa do Mundo Sub-20 acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Andrés Rojas havia sido indicado em julho como um dos quatro árbitros representantes da Conmebol, ao lado do argentino Dario Herrera, do equatoriano Augusto Aragon e do uruguaio Gustavo Tejera. Contudo, a Conmebol deve retirá-lo da lista, de acordo com o ex-jogador Felipe Melo, do SporTV.

A Conmebol anulou a expulsão de Plata nesta sexta-feira (19). No lance em questão, o equatoriano sofreu falta, mas o árbitro Andrés Rojas entendeu que ele cometeu a infração. Portanto, decidiu pela expulsão com o segundo cartão amarelo —  o que não permitia uma intervenção do VAR já que não foi vermelho direto.

Dessa forma, o atacante equatoriano está liberado para jogar o jogo de volta, na próxima quinta (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. O Flamengo joga por um empate para avançar à semifinal, enquanto o Estudiantes precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória dos argentinos por um gol, a decisão será nos pênaltis.

