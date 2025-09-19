Mundial Sub-20: Conmebol quer excluir árbitro de jogo do Flamengo

Após a polêmica expulsão de Plata, a Conmebol deve afastar o árbitro Andrés Rojas e excluí-lo da Copa do Mundo Sub-20. Afinal, o juiz colombiano ficou marcado por expulsar o jogador do Flamengo na vitória sobre o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Contudo, a decisão acabou anulada pela própria entidade sul-americana.

A Copa do Mundo Sub-20 acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Andrés Rojas havia sido indicado em julho como um dos quatro árbitros representantes da Conmebol, ao lado do argentino Dario Herrera, do equatoriano Augusto Aragon e do uruguaio Gustavo Tejera. Contudo, a Conmebol deve retirá-lo da lista, de acordo com o ex-jogador Felipe Melo, do SporTV.