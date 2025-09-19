Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol anula suspensão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo

No lance em questão, o atacante da equipe carioca e o defensor do time argentino vão para a disputa da bola, o equatoriano chega antes e tem seu pé chutado pelo defensor do Estudiantes-ARG
A Conmebol reconheceu o erro e anulou o cartão vermelho, que surgiu de um segundo amarelo, recebido pelo atacante Gonzalo Plata, durante o duelo entre Flamengo e Estudiantes-ARG, que aconteceu na quinta-feira, 18. A partida foi válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores e contou com outros erros de arbitragem pró-equipe argentina.

Com isso, o jogador não está mais suspenso e pode ser relacionado para o jogo da volta. Ao fim da partida, muitas reclamações foram feitas por parte da diretoria e da comissão técnica rubro-negra, com os dirigentes afirmando que apelariam da decisão do árbitro colombiano o Andrés Rojas.

No lance em questão, o atacante da equipe carioca e o defensor do time argentino vão para a disputa da bola, o equatoriano chega antes e tem seu pé chutado pelo defensor do Estudiantes-ARG. Ambos os jogadores caem no chão e o entendimento do juiz, de momento, é que houve agressão por ambas as partes e mostra o cartão amarelo para os dois atletas. Como Plata já estava amarelado, acabou sendo expulso.

A expulsão ocorreu por volta do minuto 38 da segunda etapa, quando o Mengo vencia por 2 a 0 e tinha certo controle da partida. Quando ficou com um a menos, o adversário conseguiu crescer no jogo e acabou fazendo um gol, deixando o jogo em melhores condições para a volta.

No início desta sexta-feira, 19, a Conmebol já tinha divulgado um vídeo se desculpando pelo erro e admitindo que a expulsão foi incorreta. Horas depois, foi enviando um comunicado ao Flamengo afirmando que a suspensão seria anulada.

"Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na CONMEBOL Libertadores de 2025", afirma a nota.

Além da expulsão de Plata, a não marcação de um pênalti e uma suposta instrução do quarto árbitro para o treinador do Estudiantes, Eduardo Domínguez, foram alvos de muita reclamação por parte dos Flamenguistas.

Mesmo com a anulação da punição do atacante equatoriano, o Flamengo ainda teve de pagar US$ 1.500 (Aproximadamente R$ 8 mil) em multas, devido aos cartões amarelos de Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique.

O duelo de volta entre Flamengo e Estudiantes-ARG ocorre na quinta-feira, 25, às 21h30min, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Mas, antes do confronto decisivo, o Mengo enfrenta o Vasco, no Maracanã, às 17h30min do domingo, 21, pelo Campeonato Brasileiro.


