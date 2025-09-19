Conmebol anula suspensão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo

O atacante havia sido expulso de forma errada devido a um segundo cartão amarelo equivocado / Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP

A Conmebol reconheceu o erro e anulou o cartão vermelho, que surgiu de um segundo amarelo, recebido pelo atacante Gonzalo Plata, durante o duelo entre Flamengo e Estudiantes-ARG, que aconteceu na quinta-feira, 18. A partida foi válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores e contou com outros erros de arbitragem pró-equipe argentina. Com isso, o jogador não está mais suspenso e pode ser relacionado para o jogo da volta. Ao fim da partida, muitas reclamações foram feitas por parte da diretoria e da comissão técnica rubro-negra, com os dirigentes afirmando que apelariam da decisão do árbitro colombiano o Andrés Rojas.

"Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na CONMEBOL Libertadores de 2025", afirma a nota. Além da expulsão de Plata, a não marcação de um pênalti e uma suposta instrução do quarto árbitro para o treinador do Estudiantes, Eduardo Domínguez, foram alvos de muita reclamação por parte dos Flamenguistas. Mesmo com a anulação da punição do atacante equatoriano, o Flamengo ainda teve de pagar US$ 1.500 (Aproximadamente R$ 8 mil) em multas, devido aos cartões amarelos de Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique.