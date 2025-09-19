Conmebol anula suspensão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo

Conmebol anula suspensão do atacante Gonzalo Plata, do FlamengoNo lance em questão, o atacante da equipe carioca e o defensor do time argentino vão para a disputa da bola, o equatoriano chega antes e tem seu pé chutado pelo defensor do Estudiantes-ARG
A Conmebol reconheceu o erro e anulou o cartão vermelho, que surgiu de um segundo amarelo, recebido pelo atacante Gonzalo Plata, durante o duelo entre Flamengo e Estudiantes-ARG, que aconteceu na quinta-feira, 18. A partida foi válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores e contou com outros erros de arbitragem pró-equipe argentina.
Com isso, o jogador não está mais suspenso e pode ser relacionado para o jogo da volta. Ao fim da partida, muitas reclamações foram feitas por parte da diretoria e da comissão técnica rubro-negra, com os dirigentes afirmando que apelariam da decisão do árbitro colombiano o Andrés Rojas.
No lance em questão, o atacante da equipe carioca e o defensor do time argentino vão para a disputa da bola, o equatoriano chega antes e tem seu pé chutado pelo defensor do Estudiantes-ARG. Ambos os jogadores caem no chão e o entendimento do juiz, de momento, é que houve agressão por ambas as partes e mostra o cartão amarelo para os dois atletas. Como Plata já estava amarelado, acabou sendo expulso.
A expulsão ocorreu por volta do minuto 38 da segunda etapa, quando o Mengo vencia por 2 a 0 e tinha certo controle da partida. Quando ficou com um a menos, o adversário conseguiu crescer no jogo e acabou fazendo um gol, deixando o jogo em melhores condições para a volta.
No início desta sexta-feira, 19, a Conmebol já tinha divulgado um vídeo se desculpando pelo erro e admitindo que a expulsão foi incorreta. Horas depois, foi enviando um comunicado ao Flamengo afirmando que a suspensão seria anulada.
"Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na CONMEBOL Libertadores de 2025", afirma a nota.
Além da expulsão de Plata, a não marcação de um pênalti e uma suposta instrução do quarto árbitro para o treinador do Estudiantes, Eduardo Domínguez, foram alvos de muita reclamação por parte dos Flamenguistas.
Mesmo com a anulação da punição do atacante equatoriano, o Flamengo ainda teve de pagar US$ 1.500 (Aproximadamente R$ 8 mil) em multas, devido aos cartões amarelos de Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique.
O duelo de volta entre Flamengo e Estudiantes-ARG ocorre na quinta-feira, 25, às 21h30min, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Mas, antes do confronto decisivo, o Mengo enfrenta o Vasco, no Maracanã, às 17h30min do domingo, 21, pelo Campeonato Brasileiro.
