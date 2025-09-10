Saúl destaca influência de Simeone em trabalho de Filipe Luís como técnico

Recém-chegado no Flamengo, o meia espanhol também apontou que o antigo treinador Simeone influenciou todos os jogadores que treinou no Atlético de Madrid

“É verdade que há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo. Mas eles são muito parecidos em ambição, desejo, paixão e na forma como comunicam sua paixão ao grupo. Cada um tem sua própria personalidade na hora de gerir o grupo, mas é verdade que eles têm muitas semelhanças”, disse Saúl, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O meia Saúl Ñiguez, do Flamengo e ídolo do Atlético de Madrid, falou sobre as semelhanças de trabalho de Filipe Luís e Diego Simeone. O argentino, técnico da equipe madrilenha até hoje, comandou o atual treinador do Rubro-Negro e o meia espanhol durante oito temporadas.

“A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que atuaram pelo Atlético de Madrid… Cada um tem a sua. Ele deixou sua marca em mim pessoalmente, e mesmo que você tenha uma ideia diferente, um estilo de jogo diferente, ou o que quer que seja, há muitas frases e muitas maneiras de gerenciar o grupo. Isso, aliás, é o que aprendemos. Filipe aprendeu com Simeone”, completou.

Parceria no Atlético de Madrid

O trio esteve junto no Atlético de Madrid entre 2011 e 2019, com um hiato na temporada 2014/2015, quando Filipe Luís defendeu o Chelsea. Neste período, foram peças importantes na conquista de seis títulos: duas Ligas Europa, duas Supercopas da Uefa, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

A parceria acabou em 2019, quando Filipe Luís deixou o Atlético de Madrid rumo ao Flamengo. No Rubro-Negro, o lateral venceu tudo e, desde setembro de 2024, treina a equipe carioca.