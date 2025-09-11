Flamengo busca reconhecimento da ONU como "nação simbólica"

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a torcida flamenguista "em torno de um movimento simbólico"

O Flamengo enviou um pedido à ONU nesta terça-feira para o reconhecimento da torcida como uma ação simbólico-cultural. O clube lançou a campanha através de um pronunciamento do ex-jogador Zico, no Maracanã, que atua como embaixador rubro-negro.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a torcida flamenguista "em torno de um movimento simbólico". De acordo com o clube, o reconhecimento "seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo".