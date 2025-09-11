Flamengo busca reconhecimento da ONU como "nação simbólica"

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo busca reconhecimento da ONU como "nação simbólico-cultural"

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a torcida flamenguista "em torno de um movimento simbólico"
O Flamengo enviou um pedido à ONU nesta terça-feira para o reconhecimento da torcida como uma ação simbólico-cultural. O clube lançou a campanha através de um pronunciamento do ex-jogador Zico, no Maracanã, que atua como embaixador rubro-negro.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a torcida flamenguista "em torno de um movimento simbólico". De acordo com o clube, o reconhecimento "seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo".

"Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação", disse Zico.

O torcedor que desejar participar da campanha pode assinar a petição digital através do site desenvolvido pelo Flamengo.

"Uma nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra", reforçou Zico.

