Como o Flamengo pretende aproveitar a pausa da Data Fifa

Comissão técnica pretende recuperar lesionados e determinados jogadores com alto desgaste para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

Deois de sequência de praticamente de um jogo a cada três dias, o Flamengo terá um descanso para seus jogadores. O clube, afinal, deu quatro dias de folga para os atletas. No entanto, a comissão técnica também tem o objetivo de recuperar os jogadores que ainda estão lesionados e prepará-los para a reta final de temporada. No momento, três atletas do Flamengo estão seguindo tratamento de recuperação: Jorginho (desconforto na coxa esquerda), Alex Sandro (edema na panturrilha esquerda) e Erick Pulgar (se recupera de cirurgia no pé direito). Os dois primeiros tendem a voltar após a pausa. Do outro, o caso do chileno é mais complicado e só deve atuar em outubro para atuar no fim da temporada. O volante, aliás, não sente mais dor e tenta acelerar retorno aos gramados.