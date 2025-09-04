Bruno Henrique, do Flamengo, é punido por 12 jogos e multa de R$ 60 mil em caso de manipulação

Bruno Henrique foi investigado por ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, em Brasília, para beneficiar parentes dele que faziam apostas / Crédito: AL BELLO / AFP

O caso de Bruno Henrique, enfim, foi definido após julgamento de mais de oito horas, nesta quinta-feira (4). O atacante do Flamengo foi suspenso por 12 jogos e terá de pagarm R$ 60 mil. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A decisão, aliás, cabe recurso. O atacante do rubro-negro foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que menciona “atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida”. Entretanto, ele foi absolvido da acusação do artigo 243 (atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende). Bruno Henrique, contudo, pegou a pena mínima em relação a quantidade de jogos. A pena máxima era de dois anos de suspensão.

O Flamengo indicou que deve entrar com recurso. Nesse caso, Bruno Henrique terá julgamento no pleno do STJD. Enquanto o recurso não ocorre, o clube vai pedir o efeito suspensivo. A suspensão, assim, deve ser cumprida de forma imediata. Se contar apenas os 12 próximos compromissos do Flamengo em competições nacionais, ele voltará contra o Bragantino, dia 10 de dezembro. Bruno Henrique não esteve na sede do STJD, mas entrou na audiência por videoconferência. Ele fez um breve pronunciamento e se declarou inocente. O advogado Alexandre Vitorino foi o representante do atacante. Advogados do Flamengo também estiveram presentes: Michel Assef Filho e Flavio Willeman (vice-presidente do clube). A Procuradoria também denunciou mais quatro atletas amadores. Três deles compareceram na audiência de forma virtual: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Wander Nunes Pinto Junior, irmão de Bruno, foi representado por um advogado. Saiba como foram os votos O auditor/relator Alcino Guedes abriu a votação indicando a absolvição de Bruno Henrique no artigo 243 do CBJD, mas optou pela condenação do jogador no 243-A, pedindo pena mínima de 12 partidas e multa de R$ 60 mil.

Logo em seguida, o auditor Guilherme Martorelli citou que Bruno Henrique revelou que o clube havia ordenado que tomasse cartão amarelo. Assim, absolveu-o no 243. Com relação a 243-A, ele apontou que não se pode confundir estratégia de jogo com manipulação, e também absolveu. Porém, condenou-o no artigo 191, com multa de R$ 100 mil. O auditor William Figueiredo votou pela absolvição nos artigos 243 e 191. Contudo, seguiu o relator ao acolher a acusação do artigo 243-A por conta das provas de mensagens entre Bruno Henrique e o irmão. Assim, optou por aplicar a pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil. A auditora Carolina Ramos também votou pela condenação no artigo 243-A, com pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil. Por fim, o presidente Marcelo Rocha tomou a mesma decisão, condenando Bruno Henrique no artigo 243-A, pedindo pena de 12 partidas e R$ 60 mil.