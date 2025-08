Filipe Luís elogia Ceará e Fortaleza e destaca Castelão "sempre lotado" contra o Flamengo

Técnico Filipe Luís no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Ceará empatou com o Flamengo em 1 a 1 na noite do domingo, 3, na Arena Castelão, em confronto válido pela 18ª rodada da Série A. Após a partida, o treinador da equipe Rubro-Negra, Filipe Luís, concedeu entrevista coletiva e elogiou a atmosfera do jogo. Com público de 57.887 mil torcedores, a torcida alvinegra fez festa e recebeu destaque na fala do comandante adversário. O treinador também ressaltou o crescimento do futebol cearense, afirmando que as equipes tem condições de se manter na Série A por muito tempo.