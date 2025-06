Com telão e rua fechada, torcedores do Flamengo lotam bar em Fortaleza para jogo contra o Bayern

Torcedores acompanham Flamengo x Bayern em jogo do Super Mundial / Crédito: Reprodução/Sr Petisco Bar

O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, ocorrido pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes mobilizou milhares de flamenguistas ao redor do mundo. Em Fortaleza, centenas de rubro-negros apaixonados reuniram-se no bar Sr. Petisco, no Bairro de Fátima, para acompanhar a partida e torcer por uma histórica vitória brasileira. O triunfo não veio, uma vez que o Flamengo foi superado por 4 a 2 pelos bávaros, entretanto a derrota não apagou o sentimento de orgulho e realização por parte dos flamenguistas. Horas antes do apito inicial, o estabelecimento já se preparava para receber a massa fanática. Um trecho da rua Barão de Aratanha foi fechado e, no meio do asfalto, foi montado um telão de led para a transmissão do tão aguardado confronto. A iniciativa reuniu centenas de torcedores e transformou a via em uma espécie de arquibancada improvisada, com clima de final no Maracanã.

Com camisas vermelhas e pretas, faixas, bandeiras, palmas e muitos gritos de apoio, os torcedores acompanharam cada lance com emoção. Mesmo quando o placar já apontava a vantagem de dois gols para o Bayern de Munique, ainda aos nove minutos da partida, a massa rubro-negra não perdia o ímpeto e continuava a apoiar o clube entoadno cânticos de incentivo como "Vamos virar, Mengo". No fim do primeiro tempo, aos 33 minutos de jogo, Gerson anotou o primeiro gol do Flamengo e diminuiu a vantagem alemã. Imediatamente a euforia tomou conta da torcida presente. Gritos, abraços e cerveja lançada para o alto deram o tom da comemoração rubro-negra, que transformou o gol em uma explosão de esperança para o torcedor. Na volta para o segundo tempo, com o Bayern vencendo por 3 a 1, Jorginho anotou um gol de pênalti e recolocou o Flamengo na partida, para alegria da torcida presente, que comemorou com excitação ainda maior que o primeiro gol. Mesmo com o Flamengo de Felipe Luís apresentando um bom desempenho em campo, a qualidade técnica da equipe bávara se sobrepôs e o Bayern de Munique marcou mais dois gols para sacramentar a classificação às quartas de final do Super Mundial.