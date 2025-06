Bruno Henrique valoriza duelo contra o Bayern: "Entramos como Flamengo, jogamos como Flamengo"

O camisa 27 falou sobre a postura da equipe no jogo e afirmou estar orgulhoso da participação da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes

O camisa 27 falou sobre a postura da equipe no jogo e afirmou estar orgulhoso da participação da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes.

O Flamengo foi derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique na noite deste domingo, 29, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. Após o fim da partida, o atacante Bruno Henrique concedeu entrevista na zona mista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Entramos (em campo) como Flamengo, jogamos como Flamengo, sempre buscando a vitória em todos os jogos. Hoje, diante de uma grande equipe, saímos atrás do marcador, mas a mentalidade dos jogadores que estavam no banco de reservas, dos jogadores que iniciaram a partida e de nós que entramos, era ser positivo, buscar um gol e tentar chegar no empate", disse o atacante.

"A lição que eu tiro é de orgulho com o time. O time mostrou que pode bater de frente com equipes europeias, claro que não vamos jogar com eles de novo, mas nós podemos mostraramos para o Brasil que o Flamengo é grande e que buscamos vencer uma equipe que é muito forte no cenário internacional", complementou.

Bruno Henrique também falou sobre o comportamento da equipe dentro dos jogos e valorizou a entrega dos atletas durante a partida.