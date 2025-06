"Pecamos em alguns momentos", diz Léo Pereira após eliminação do Flamengo no Mundial

O atleta valorizou a postura do time no duelo e agradeceu pelo apoio que a torcida deu ao elenco durante todo o torneio

O Flamengo foi derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique na noite deste domingo, 29, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o revés, o zagueiro Léo Pereira concedeu entrevista na zona mista do estádio Hard Rock Stadium, em Miami.

O atleta valorizou a postura do time no duelo e agradeceu pelo apoio que a torcida deu ao elenco durante todo o torneio e a festa que foi feita no confronto contra os alemães.