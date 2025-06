Flamengo x Bayern de Munique: veja provável escalação, análise e onde assistir

Filipe Luis, técnico do Flamengo, durante treinamento nos Estados Unidos / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Para conquistar o mundo, é preciso encarar os gigantes. É com essa mentalidade que o Flamengo entra em campo neste domingo, 29, às 17 horas (horário de Fortaleza), diante do poderoso Bayern de Munique, da Alemanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O duelo será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e representa um dos maiores desafios do futebol brasileiro nos últimos anos. Na fase de grupos do torneio, o time comandado por Filipe Luis superou o Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1, em partida disputada no dia 20 de junho. A vitória, categórica, garantiu a liderança do Grupo D.

“As palavras que disse antes do jogo contra o Chelsea, eu repito agora: vai ser uma partida extremamente difícil. O Bayern é um dos maiores colossos do futebol mundial. Quando jogava por Real Madrid, City ou Juventus, toda vez que o adversário era o Bayern, a reação era a mesma: ‘Putz, pegamos o Bayern de Munique’”, afirmou. “Mas também repito o que disse antes: temos ferramentas suficientes para competir de igual para igual e buscar a classificação. Se vamos vencer ou não, é impossível prever. Mas acredito muito no nosso trabalho, na nossa convicção, e na capacidade de enfrentar qualquer adversário. O futebol tem suas variáveis, claro, mas a vitória sobre o Chelsea nos deu ainda mais confiança. Com respeito ao Bayern, acredito que temos condições de passar”, completou o camisa 13. Flamengo x Bayern de Munique: como chegam os alemães A reverência demonstrada por Danilo não é sem motivo. O Bayern carrega uma longa tradição de títulos, peso histórico e fama de “bicho-papão” em competições internacionais. Porém, no Mundial, o desempenho da equipe alemã oscilou.

Na estreia, atropelaram o modesto Auckland City, da Nova Zelândia, com um impiedoso 10 a 0. Em seguida, derrotaram o Boca Juniors por 2 a 1, em jogo que teve momentos de tensão. Já na última rodada, foram superados pelo Benfica por 2 a 0, resultado que os deixou com a segunda colocação do Grupo C — algo inesperado para muitos, que projetavam uma campanha mais dominante dos bávaros. Agora, é tudo ou nada. Flamengo e Bayern se enfrentam valendo vaga nas quartas de final. De um lado, a tradição europeia. Do outro, o sonho rubro-negro de provar, mais uma vez, que pode bater de frente com os gigantes do futebol mundial. Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes: análise de Mateus Moura "O Flamengo chega para o duelo com a moral elevada, após boas atuações na fase de grupos. O Bayern de Munique, um dos favoritos ao título do Mundial, também teve desempenho sólido em sua chave, mas não foi soberano como se imaginava – em termos de desempenho tático e técnico. Um jogo complicado para o Rubro-Negro, mas totalmente possível de ser vencido. Apesar do natural favoritismo do time alemão, imagino a equipe carioca entrando em campo com 'mais fome' pela classificação".

Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes: ficha técnica Data: 29/6/2025



Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos



Horário: 17 horas



Árbitro: Michael Oliver (ING)



Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING) Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes: prováveis escalações Flamengo 4-2-3-1: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Bruno Henrique); Gonzalo Plata (Pedro). Téc: Filipe Luis. Bayern de Munique