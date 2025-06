Wallace Yan recebe elogios de Filipe Luís e Arrascaeta: "Já é uma realidade"

Durante o empate do Flamengo com o Los Angeles FC, o jovem atacante Wallace Yan foi novamente decisivo para o escrete carioca

Durante o empate do Flamengo com o Los Angeles FC em 1 a 1, na noite desta terça-feira, 24, pelo Super Mundial de Clubes da Fifa, o jovem atacante Wallace Yan foi novamente decisivo para o escrete carioca. Pelo segundo jogo consecutivo, a “cria do Ninho” balançou as redes adversárias e chamou atenção dos torcedores.

Nas duas vezes em que foi alçado a campo neste mundial, o avançado de 20 anos conseguiu superar o arqueiro adversário. Após o embate com os angelinos, Filipe Luís, comandante Rubro-Negro, falou sobre a evolução de Yan e exaltou suas valências ofensivas.