Filipe Luís exalta Bayern antes de decisão no Mundial: "Elenco extraordinário"

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC (LAFC) nesta terça-feira, 25, num jogo ao qual chegou já com a liderança garantida no Grupo D, e enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

"Eles são um grande time europeu. Lideram o campeonato, têm um elenco extraordinário e um ótimo treinador", disse Filipe Luís sobre os campeões alemães.