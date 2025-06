Flamengo sofre susto, mas busca empate contra o Los Angeles pelo Mundial de Clubes

O Flamengo levou um susto no final do jogo, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1 contra o Los Angeles FC na noite desta terça-feira, 24, no estádio Camping World, em Orlando (EUA), pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro, vale ressaltar, entrou em campo já classificado para o mata-mata e com o primeiro lugar da chave garantido, enquanto o Chelsea, que venceu o Espérance, avançou em segundo.

Nas oitavas de final, decididas em jogo único, o Flamengo enfrentará o tradicional Bayern de Munique, da Alemanha, em jogo que acontece no próximo domingo, 29, às 17 horas (de Brasília), em Miami (EUA). Os Bávaros, que foram derrotados pelo Benfica por 1 a 0, também nesta terça-feira, ficaram na segunda colocação do Grupo C.

Los Angeles 1x1 Flamengo: o jogo



O Flamengo precisou mostrar, no primeiro tempo, um jogo de paciência. Em praticamente todos os 49 minutos iniciais do confronto, o roteiro do duelo foi com o Rubro-Negro tendo a posse de bola e o controle das ações, enquanto o Los Angeles se defendia com todos os seus jogadores em seu lado do campo. A postura do time da casa, que marcava em bloco baixo, gerou dificuldade na construção do clube carioca.

Outro detalhe é que o técnico Filipe Luís fez algumas alterações na equipe, sobretudo no meio-campo: a trinca formada por Jorginho, Gerson e Erick Pulgar, peças importantes para a dinâmica tática do time, de ser propositivo, começou no banco de reservas. Apesar disso, o Flamengo teve oportunidades, mas um indesejado protagonista roubou a cena: a trave.

Logo aos três minutos, Danilo carimbou a estrutura da baliza do Los Angeles. Aos 12, foi a vez de Arrascaeta, em um lindo chute da intermediária. Aos 29, um lance inacreditável com Pedro, que acertou o travessão – o detalhe é que o gol estava escancarado, sem goleiro, já que Lloris estava caído no chão após uma trombada com Segura, seu parceiro de equipe.