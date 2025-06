Resultado do Mundial de Clubes 2025: Flamengo e Espérance jogam hoje, segunda-feira, 16; confira quanto está o jogo, quem fez os gols e o placar de agora

Confira abaixo quanto está o jogo, com resultado parcial da partida com o placar de agora e quem fez os gols.

Resultado de Flamengo x Espérance: quanto está o jogo? Veja placar

O time carioca está ganhando por 2 a 0, com gol marcado por Arrascaeta, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Luiz Araújo, aos 24 do segundo tempo.

Local e horário

A partida está sendo disputada no Lincoln Financial Field, na Philadelphia, nos Estados Unidos, e começou às 22 horas (horário de Brasília).

Transmissão

O confronto tem transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view).