Flamengo x Espérance: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O Flamengo irá estrear no Mundial de Clubes hoje, 16, diante do Espérance, da Tunísia. / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Espérance se enfrentam hoje, segunda-feira, 16 de junho (16/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Philadelphia, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Flamengo x Espérance: como chegam os times A equipe de Filipe Luís se credenciou para a disputa com a conquista do título sul-americano ao vencer a Libertadores de 2022. Já os tunisianos garantiram a vaga pelo ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF). As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em 1993, em amistoso realizado em Túnis. O Flamengo venceu a partida por 1 a 0, gol de Marcelinho Carioca. Trinta e dois anos depois, o reencontro entre as equipes se dará em solo norte-americano.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Apesar de prestes a deixar o clube, Gerson deverá ser titular contra o Esperánce e ostentar a braçadeira de capitão. Já o meia De La Cruz e o atacante Gonzalo Plata não estarão disponíveis. O volante Jorginho, que chegou ao Ninho do Urubu na semana passada vindo do Arsenal, da Inglaterra, deve ser relacionado.